Kosovo-Turchia: vietata manifestazione filo-curda a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kosovo hanno impedito ai militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e del Partito dell'unione democratica (Pyd) di organizzare ieri un evento di nella capitale Pristina. Secondo quanto riferito su Twitter dal collettivo Sabota Social Cente, che stava organizzando l’iniziativa, le autorità di Pristina hanno revocato l’autorizzazione e hanno arrestato un gruppo di giovani kosovari che intendevano manifestare. L'associazione aveva in precedenza realizzato una campagna sui social media contro l'operazione “Ramo d’ulivo”, lanciata lo scorso 20 gennaio delle forze armate turche nella regione di Afrin, nel nord della Siria. Il ministro della Pubblica amministrazione del Kosovo, Mahir Yagcilar, ha condannato la “provocazione” e ha invitato i cittadini ad evitare attività che danneggino l'immagine del Kosovo e che rischino di compromettere le relazioni con la Turchia. “Questo tipo di comportamento contro l’amica Turchia è dannoso per il Kosovo. Sappiamo che esistono varie minacce e provocazioni contro la stabilità e l'integrità della Turchia, per questo dovrebbero esserci attività volte a sostenere la Turchia”, ha detto Yagcilar in una dichiarazione. Per il presidente turco Erdogan l’operazione “Ramo d’ulivo” ad Afrin, poi estesa ad Azaz e comprendente anche Manbij, mira a impedire la formazione di un “corridoio del terrore” utilizzato da Pkk, Pyd e Ypg al confine tra Turchia e Siria. (Kop)