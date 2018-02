Kosovo: ambasciate del Quintetto apprezzano presa di distanza da piani per abolire Tribunale speciale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate dei paesi del Quintetto (Quint) per il Kosovo - Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti - hanno salutato con favore il recente impegno dei leader politici kosovari per non abrogare la legge istitutiva del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). La stampa di Pristina riprende parti di una dichiarazione diffusa oggi, nella quale viene ribadito che "solo tramite il rispetto dello Stato di diritto e assicurando la giustizia per tutte le vittime il Kosovo può affermare la sua maturità come Stato e la sua prontezza ad essere pienamente integrato in Europa e nella comunità internazionale". "Rimanere aderente agli impegni del Tribunale speciale permetterà al Kosovo di continuare ad avere il sostegno da parte degli amici e alleati più vicini per celebrare i molti risultati raggiunti nei dieci anni dalla sua indipendenza", si legge nella nota diffusa dalle ambasciate del Quintetto per il Kosovo. (segue) (Kop)