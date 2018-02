Kosovo: partito Ldk chiede dimissioni premier Haradinaj in caso di mancata ratifica accordo confini con Montenegro

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) sosterrà in parlamento la ratifica dell'attuale accordo sui confini con il Montenegro: nel caso di un fallimento del governo su questo tema il premier Ramush Haradinaj dovrebbe dimettersi. Lo ha affermato il capo gruppo parlamentare del partito di opposizione kosovaro, Avdullah Hoti, come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Spiegando l'attuale situazione, con il parlamento e il governo di Pristina divisi sulla ratifica dell'accordo, Hoti ha affermato che dovrebbe risultare difficile per l'esecutivo ratificare l'intesa "dopo essersi opposto a questo passaggio per tre anni". Secondo Hoti il governo e il premier saranno direttamente responsabili in caso di una mandata ratifica dell'accordo. Il premier kosovaro Haradinaj è stato, negli anni scorsi in cui era all'opposizione, uno dei maggiori detrattori dell'attuale versione dell'accordo con il Montenegro sostenendo che il paese avrebbe perso con tale intesa "circa 8 mila ettari di terreno". (segue) (Kop)