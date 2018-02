Kosovo: partito Ldk chiede dimissioni premier Haradinaj in caso di mancata ratifica accordo confini con Montenegro (3)

- L'ufficio di presidenza del parlamento del Kosovo è stato costretto nei giorni scorsi a posticipare il dibattito in aula per il voto sulla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Per l'approvazione del provvedimento servono 80 voti favorevoli nell'Assemblea nazionale di Pristina, ossia il sostegno dei due terzi dei deputati. Il presidente del parlamento Kadri Veseli ha affermato dopo la riunione nella quale è stata presa la decisione che è necessario raggiungere "un più ampio consenso" prima del dibattito in aula. "Non è solamente la questione della liberalizzazione dei visti in gioco qua, ma anche la nostra partnership con i paesi membri della Nato", ha osservato Veseli. (segue) (Kop)