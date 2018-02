Kosovo-Stati Uniti: premier Haradinaj a colloquio con direttore Cia Pompeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Haradinaj, scrive il portale d'informazione "Gazeta Express", le minaccia principali per Pristina provengono dalla Serbia, dai kosovari reclutati dall'Is e dai gruppi mafiosi attivi nel nord del Kosovo. Secondo quanto ricorda il quotidiano statunitense nell'intervista, sono oltre 300 i cittadini kosovari che si sono uniti ai gruppi terroristici attivi in Siria ed Iraq e le autorità locali stanno valutando con molta attenzione l'opportunità di reinserirli nel paese. Come riportato dal Centro per gli studi dell'estremismo violento, "il Kosovo si distingue per avere il più alto numero pro capite di persone che hanno lasciato l'Europa per unirsi in Siria ed Iraq dal 2011; anche 44 donne e 29 bambini potrebbero avere viaggiato in queste aree di conflitto". (Kop)