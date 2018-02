Kosovo-Ue: vicepremier Hoxhaj, dialogo con Serbia "insensato" senza liberalizzazione visti

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia sarebbe "insensato" senza la liberalizzazione dei visti nell'Ue per i cittadini kosovari: lo ha affermato il vicepremier di Pristina, Enver Hoxhaj, durante una serie di incontri con i parlamentari europei a Strasburgo. Come riferisce l'emittente "Rtk", Hoxhaj ha detto che "se la Serbia può ricevere molti premi per il dialogo con il Kosovo", dall'altra parte anche Pristina "dovrebbe essere premiata allo stesso modo" per il suo impegno nella normalizzazione dei rapporti con Belgrado.(Kop)