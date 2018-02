Kosovo: vicepremier Hoxhaj, Ue ancora non trova linea comune su nostra indipendenza (2)

- Nei giorni scorsi, anche il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli è tornato ad accusare la Serbia, sostenendo che Belgrado “sta sfidando apertamente la politica estera” di Pristina, in particolare per quanto riguarda il suo percorso di adesione nell'Ue e nelle altre organizzazioni internazionali. Secondo Pacolli, da Belgrado è in atto una "costante azione di lobbying" nei confronti degli Stati che hanno già riconosciuto il Kosovo affinché essi revochino la loro decisione sul tema. A livello Ue sono cinque i paesi che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo: Spagna, Grecia, Cipro, Slovacchia e Romania. (Kop)