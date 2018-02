Serbia-Kosovo: ministero Giustizia di Belgrado riceve da Pristina documentazione richiesta su omicidio Ivanovic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il ministero della Giustizia di Pristina aveva fatto sapere che il 5 febbraio erano stati spediti alla Serbia i documenti richiesti dalle autorità competenti di Belgrado sul caso dell'uccisione di Ivanovic. Il leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia è stato ucciso il 16 gennaio con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. (Seb)