Kosovo-Serbia: premier kosovaro Haradinaj, risolvere tutte le questioni entro il 2019

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha auspicato che tutte le questioni in sospeso tra Kosovo e Serbia vengano risolte entro il 2019. “Le cose non possono rimanere così come sono adesso. Siamo bloccati dalle nostre stesse relazioni nella regione. E questo non riguarda solo noi, ma anche la Serbia e tutti gli altri paesi che non riescono a trovare una soluzione”, ha detto Haradinaj all’emittente “Rtv 21”. Il mancato riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia, ha poi aggiunto il premier kosovaro, rischia di tenere in ostaggio la regione dei Balcani e di “riesumare il passato”. Le relazioni fra Pristina e Belgrado sono nuovamente precipitate dopo l'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic, avvenuto lo scorso 16 gennaio. Ieri il ministero della Giustizia serbo ha annunciato di aver ricevuto la documentazione richiesta alle autorità competenti kosovare sul caso dell'omicidio. La documentazione, si legge in una nota del ministero serbo, è stata ricevuta attraverso l'ufficio a Belgrado di Eulex, la missione dell'Unione europea in Kosovo, e contiene i dati relativi all'autopsia effettuata sul corpo di Ivanovic. (segue) (Kop)