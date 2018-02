Kosovo-Ue: ministro Hoxha, accelerare su processo integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione del Kosovo all'Unione europea non potrà che avvenire assolvendo a tutti i suoi compiti nel processo di integrazione. Lo ha affermato il ministro per l'Integrazione europea del Kosovo, Dhurata Hoxha, nel corso di una conversazione telefonica con il commissario europeo per l'Allargamento, Johannes Hahn. Hoxha, secondo quanto riporta la stampa kosovara, ha ribadito che Pristina rimane impegnata a promuovere il processo di integrazione europea e intende accelerare l'attuazione delle riforme richieste, in collaborazione con tutte le istituzioni competenti. Nei giorni scorsi lo stesso Hoxha aveva dichiaarato che il Kosovo non può mettersi in competizione con altri paesi della regione che hanno avviato il loro processo di integrazione nell'Ue molti anni prima. (segue) (Kop)