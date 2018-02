Kosovo: ministro Giustizia Tahiri, nessun magistrato Eulex nel paese a partire dal primo luglio

- In vista della fine del mandato, a partire dal prossimo primo luglio “non ci saranno più giudici né pubblici ministeri” della missione Eulex in Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia kosovaro Abelard Tahiri, incaricato di pianificare la fase transitoria, secondo cui le forze dell'ordine di Pristina sono pronte a continuare a lavorare senza l'aiuto di Eulex. Inoltre, come riferisce il quotidiano “Koha”, una delegazione dell'Ue si recherà in Kosovo alla fine di febbraio per discutere del futuro della sua missione e presentare una proposta. (Kop)