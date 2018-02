Kosovo: gas lacrimogeni in parlamento, parlamento approva apertura inchiesta internazionale

- Il parlamento del Kosovo ha approvato una serie di mozioni presentate dal partito Vetevendosje per chiedere l’apertura di un'inchiesta internazionale sull'attacco con gas lacrimogeni avvenuto nel 2015 contro l'edificio dell'Assemblea nazionale. L’inchiesta, come riferisce il quotidiano “Koha”, mira ad accertare le responsabilità di alti funzionari della polizia nell'attacco, per il quale sono stati condannati diversi esponenti del partito Vetevendosje. Subito dopo il voto il ministero della Giustizia ha denunciato che la decisione “mina l'indipendenza delle istituzioni giudiziarie”, mentre il Consiglio giudiziario del Kosovo ha definito le raccomandazioni “inaccettabili”. Lo scorso 3 gennaio un tribunale di Pristina ha stabilito che quattro parlamentari del movimento Vetevendosje sono colpevoli di aver lanciato gas lacrimogeni in parlamento nel 2015. I quattro esponenti politici, l'ex leader del movimento Albin Kurti e Donika Kadaj-Bujupi condannati a un anno e 5 mesi, Albulena Haxhiu a un anno e Faton Topalli a tre mesi, hanno ricevuto una sospensione condizionale della pena, pur essendo stati ritenuti responsabili per avere usato le armi e ostacolato un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. (segue) (Kop)