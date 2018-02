Kosovo: gas lacrimogeni in parlamento, parlamento approva apertura inchiesta internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condanne sono sospese per due anni, il che significa che i termini di detenzione diventeranno effettivi solo se sarà commesso un altro reato durante questo periodo di tempo. I quattro parlamentari non erano in aula al momento del pronunciamento della sentenza. I parlamentari avevano lanciato gas lacrimogeni in aula per protestare contro un piano per la ratifica di un accordo con il vicino Montenegro e per stabilire un'associazione autonoma di comuni a maggioranza serba. Nel novembre 2015, nonostante fosse stato emesso a suo carico un mandato di arresto, Kurti ha partecipato a una manifestazione e parlato ai manifestanti dal palco. Kurti è stato poi trattenuto per 30 giorni in prigione dopo che la polizia era entrata nel quartier generale del partito Vetevendosje, scontrandosi con i suoi sostenitori, alcuni dei quali hanno cercato di impedire l'arresto di Kurti, anche loro poi arrestati. (Kop)