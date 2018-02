Kosovo-Slovenia: presidente Pahor in visita a Pristina la prossima settimana

- Il presidente sloveno Borut Pahor si recherà in visita ufficiale in Kosovo lunedì e martedì prossimi per celebrare il decimo anniversario dell'indipendenza del paese. A Pristina, come riferisce una nota della presidenza ripresa dall’agenzia di stampa slovena “Sta”, Pahor incontrerà le massime autorità kosovare, fra cui il presidente Hashim Thaci, con cui discuterà della prospettiva d’integrazione europea del Kosovo e delle principali questioni di attualità riguardanti la regione dei Balcani occidentali. Durante la sua missione Pahor farà inoltre visita alle truppe slovene presenti in Kosovo. (Lus)