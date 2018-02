Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu conferma sostegno a percorso verso le organizzazioni internazionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso presidente Thaci si trova attualmente in visita negli Stati Uniti. In un’intervista all’emittente “Voice of America”, il capo dello Stato ha commentato la recente pubblicazione della nuova Strategia Ue sull’allargamento, indicando che sarebbe stata opportuna maggiore chiarezza, “ma dobbiamo leggere e interpretare questo rapporto nella maniera corretta e prendere azioni concrete”. Thaci ha elogiato i progressi compiuti dal paese, a dieci anni dalla dichiarazione d’indipendenza, evidenziando che Pristina è riuscita ad aderire a diverse organizzazioni internazionali. “Allo stesso tempo dobbiamo ricordare che il Kosovo ha una situazione diversa da quella degli altri paesi dei Balcani occidentali, in quanto ancora non viene riconosciuta da tutti i paesi membri dell’Ue”, ha spiegato Thaci, il quale è poi tornato sul tema della mancata liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari: “Abbiamo adempiuto a 94 dei 95 criteri per la liberalizzazione dei visti, con l’ultimo rimanente rappresentato dalla ratifica dell’accordo sui confini con il Montenegro”. Per questo motivo, ha ribadito il capo dello Stato, “la questione del confine con il Montenegro deve essere chiusa quanto prima”. (segue) (Kop)