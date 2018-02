Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu conferma sostegno a percorso verso le organizzazioni internazionali (7)

- Proprio l'adesione del Kosovo nelle organizzazioni internazionali, rimane insieme al riconoscimento dell'indipendenza del paese balcanico uno dei terreni di scontro tra le diplomazie di Pristina e Belgrado. Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli è tornato ad accusare la Serbia, sostenendo che Belgrado “sta sfidando apertamente la politica estera” di Pristina, in particolare per quanto riguarda il suo percorso di adesione nell'Ue e nelle altre organizzazioni internazionali. Secondo Pacolli, da Belgrado è in atto una "costante azione di lobbying" nei confronti degli Stati che hanno già riconosciuto il Kosovo affinché essi revochino la loro decisione sul tema. "Non c'è uno Stato nel continente africano dove la Serbia non ha una delegazione a fare lobby contro la statualità del Kosovo", ha dichiarato Pacolli. (segue) (Kop)