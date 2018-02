Serbia-Ue: commissario Allargamento Hahn, accordo normalizzazione non significa riconoscimento Kosovo (2)

- Il commissario Ue Hahn prosegue oggi la visita avviata ieri in Serbia. Secondo quanto riporta la stampa locale, Hahn ha presenziato oggi alla conferenza organizzata presso l'Aeroclub di Belgrado e dedicata alla Strategia della Commissione europea per i Balcani occidentali. Nella giornata di ieri il commissario ha incontrato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e la premier Ana Brnabic. Nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente Vucic, Hahn ha anche detto che l'ingresso della Serbia nell'Unione europea è "una prospettiva realistica". Il paese ha ottenuto per la prima volta un'indicazione temporale per il suo ingresso nell'Ue, ha aggiunto Hahn in riferimento all'anno 2025 contenuto come termine indicativo all'interno della Strategia per l'allargamento che ieri la Commissione europea ha presentato a Strasburgo. Hahn ha infine detto di essere giunto a Belgrado il giorno dopo l'approvazione della Strategia per "mostrare l'impegno" delle istituzioni europee nel processo di allargamento verso la regione. (Seb)