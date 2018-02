Speciale difesa: Croazia-Kosovo, presidente parlamento Veseli elogia contributo di Zagabria in missione Kfor

- Il Kosovo ringrazia la Croazia per il contributo delle sue truppe nella missione della Nato Kfor presente nel paese: lo ha dichiarato il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli, incontrando ieri a Zagabria il primo ministro croato Andrej Plenkovic. I media kosovari riferiscono che Veseli ha inoltre ringraziato Zagabria per il sostegno nel processo di trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito regolare. Altro tema portante della visita la cooperazione economica, con il presidente del parlamento di Pristina che ha invitato gli imprenditori croati ad investire in Kosovo. Nel corso della visita a Zagabria, Veseli ha incontrato ieri anche il presidente del parlamento croato, Gordan Jandrokovic. (Kop)