Kosovo: presidente Thaci, indispensabile raggiungere l'accordo con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' indispensabile per il Kosovo raggiungere l'accordo con la Serbia secondo uno standard e modello europeo: lo ha detto il presidente kosovaro Hashim Thaci in un'intervista rilasciata a Washington all'emittente televisiva "Voice of America". "Tale accordo è nell'interesse di entrambi i paesi, perché solo un accordo per una piena normalizzazione delle relazioni di vicinato, di cooperazione e riconciliazione tra i nostri due paesi faciliterà la prospettiva europea sia del Kosovo che della Serbia". Secondo Thaci "con un mancato accordo ostacoleremo la strada sia all'uno che all'altro, perciò il suo raggiungimento, spero entro il 2018, aprirà una prospettiva europea sicura e concreta, non solo per il Kosovo e la Serbia, ma per tutta le regione". Il presidente del Kosovo si è detto fiducioso che "a conclusione di questo processo il Kosovo guadagnerà almeno il diritto di diventare membro delle Nazioni Unite. Ciò toglierebbe anche ai cinque paesi dell'Ue e ai nostri avversari nel Consiglio di sicurezza, come la Russia, il diritto di non riconoscerci come uno Stato indipendente", ha aggiunto Thaci.(Kop)