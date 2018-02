Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu conferma sostegno a percorso verso le organizzazioni internazionali

- A dieci anni dalla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, il 17 febbraio 2008, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ribadisce il suo sostegno a Pristina nel percorso di riforme e verso l’adesione alle organizzazioni internazionali. Dalla sessione di lavori del Consiglio di sicurezza dell'Onu dedicata al Kosovo è emerso un quadro piuttosto positivo del percorso intrapreso dal paese balcanico dalla dichiarazione di indipendenza, con "significativi progressi" riconosciuti dall’ambasciatore statunitense all'Onu, Nikki Haley. La diplomatica di Washington ha ribadito il fermo sostegno degli Usa al Kosovo, sottolineando d'altra parte l’importanza del rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado per la normalizzazione dei rapporti bilaterali. Anche il rappresentante speciale del segretario generale Onu in Kosovo e capo della missione Unmik (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo), Zahir Tanin, ha evidenziato che "il 2018 può rappresentare un nuovo momento per il dialogo tra Serbia e Kosovo e, come sottolineato ieri dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue (Federica Mogherini"), il dialogo può avere una conclusione positiva, se ci sarà sufficiente volontà da parte dei leader ed un adeguato sostegno dalla comunità internazionale". (segue) (Kop)