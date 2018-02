Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu conferma sostegno a percorso verso le organizzazioni internazionali (4)

- Il rappresentante speciale dell’Onu ha infine toccato il delicato tema dell’iniziativa avanzata da 43 parlamentari kosovari per l’abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck): “Questo Tribunale non va contro una particolare comunità o gruppo, ma solo contro le responsabilità penali individuali”, ha precisato Tanin. Il capo della missione Unmik ha espresso apprezzamento per la consapevolezza mostrata negli ultimi giorni dalla leadership politica kosovara, verso la condivisione del fatto che “l’unica strada per andare avanti è accettare l’accertamento della giustizia”. In questo senso, nei giorni scorsi il presidente kosovaro Thaci ha cercato di sedare la polemica legata al fatto che lui e il premier Ramush Haradinaj, potenziali indagati nel Tribunale speciale Uck, sarebbero favorevoli all’abolizione del Tribunale con sede a L’Aja. "Questo problema è stato chiuso già nell'estate 2015 e diverse indiscrezioni, in seguito, sono state inutili e non hanno avuto alcun impatto", ha affermato Thaci riaffermando la validità della sua scelta del 2015 quando, come capo del governo, approvò la legge istitutiva dell’istituzione voluta dalla comunità internazionale per fare chiarezza sui crimini dell’Uck nel conflitto della fine degli anni Novanta. (segue) (Kop)