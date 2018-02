Kosovo: premier Haradinaj, minacce alla sicurezza tema centrale della visita negli Usa

- Le minacce alla sicurezza saranno il tema centrale degli incontri in programma per il premier kosovaro Ramush Haradinaj nel corso della sua visita negli Stati Uniti. Lo ha indicato lo stesso premier, in un'intervista al quotidiano statunitense "Daily Beast". Haradinaj ha evidenziato due minacce alla sicurezza del Kosovo: quella dei foreign fighters di ritorno dalla Siria e quella della Serbia "sostenuta da Mosca". Commentando il fenomeno di alcune kosovare che si sono unite ai loro mariti per combattere lo Stato islamico (Is) in Siria, il premier ha detto che "a volte non sappiamo con chi queste donne hanno avuto figli; potrebbero essere figli di comandanti dell'Is". (segue) (Kop)