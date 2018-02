Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, pace solo con reciproco riconoscimento tra Pristina e Belgrado

- Solamente il reciproco riconoscimento tra Kosovo e Serbia può assicurare la pace per i cittadini kosovari: lo ha affermato il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, in un'intervista all'emittente "Voice of America" rilasciata nel corso della sua visita negli Stati Uniti. Secondo Haradinaj, ciò implica che il Kosovo dovrà "perdonare, ma non dimenticare il passato". Riguardo la Strategia recentemente pubblicata dall'Ue sull'integrazione dei Balcani occidentali, il premier kosovaro ha detto che Pristina deve "fare i compiti a casa" anche se Bruxelles dovrebbe chiarire la situazione al suo interno, in quanto ci sono alcuni paesi membri che ancora non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. Sull'abrogazione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Haradinaj ha evidenziato che l'iniziativa parlamentare per rivedere la legge istitutiva non potrà modificare nulla anche se tale organismo è stato fondato su base "etnica".(Kop)