Nota per gli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Grecia: cresce lo scontro politico tra governo e opposizione attorno al "caso Novartis", l'indagine per corruzione, che coinvolge ex premier e ministri, accende la campagna elettorale per il 2019. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17:30.- Kosovo: il Consiglio di sicurezza Onu, a dieci anni dalla dichiarazione d'indipendenza, conferma il sostegno al percorso di riforme per l'adesione alle organizzazioni internazionali. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Libano-Israele: nuove tensioni tra Beirut e Gerusalemme sulla sovranità territoriale e marittima. Lo Stato ebraico è aperto al confronto diplomatico, anche con l'intermediazione statunitense. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 15:30.- Siria: la Coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ritorna a colpire le forze di Assad nella provincia di Deir ez Zor, mentre Russia, Iran e Turchia tentano di trovare un accordo per spartirsi le aree di influenza nel paese senza giungere ad uno scontro. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.- Filippine: la sanguinosa campagna contro il narcotraffico e la guerriglia contro i miliziani maoisti costano al presidente Duterte un’indagine per crimini contro l’umanità presso la Corte penale internazionale, e il possibile annullamento di un importante accordo di acquisizione per la Difesa. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 12.(Res)