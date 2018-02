I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu, da Usa sostegno a percorso verso le organizzazioni internazionali - Gli Stati Uniti, a dieci anni dalla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, continueranno a sostenere Pristina nel percorso di riforme e nell'adesione alle organizzazioni internazionali. E' quanto emerso nel corso della sessione di lavori del Consiglio di sicurezza Onu sul Kosovo, secondo quanto riportato dai media di Pristina. L'ambasciatore statunitense all'Onu, Nikki Haley, ha inoltre invitato la Serbia a contribuire nel processo di normalizzazione dei rapporti con il Kosovo. Il rappresentante speciale Onu per la missione Unmik in Kosovo, Zahir Tanin, ha evidenziato che "il 2018 può rappresentare un nuovo momento per il dialogo tra Serbia e Kosovo e, come sottolineato ieri dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue (Federica Mogherini"), il dialogo può avere una conclusione positiva, se ci sarà sufficiente volontà da parte dei leader ed un adeguato sostegno dalla comunità internazionale". (Res)