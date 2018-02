Kosovo: presidente Thaci, Tribunale speciale per i crimini dell'Uck non sarà abolito

- Il Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), è stato già istituito e non sarà abolito: lo ha affermato il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Voice of America". L'iniziativa per la sua abolizione avanzata in parlamento, sarebbe a parere di Thaci, "una mossa di un gruppo di deputati, eletti dai cittadini e le idee presentate sono discutibili. Ma del dibattito non deve temere nessuno. Il Kosovo – ha aggiunto Thaci – terrà fede ai suoi impegni, anche in relazione al Tribunale speciale, nonostante per noi rappresenti un'ingiustizia storica. Ci sono circa 400 massacri effettuati dai serbi nei confronti degli albanesi, e non sono mai stati indagati, mentre è stato preso seriamente un documento di Dick Marty (relatore del Consiglio d'Europa) basato su notizie false alimentate dalla Russia", ha sottolineato il presidente del Kosovo.(Kop)