Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu conferma sostegno a percorso verso le organizzazioni internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanin si è detto "convinto che i leader politici hanno un’ampia comprensione della natura delle sfide che devono essere superate, e non posticipare continuamente le azioni ad un altro giorno”. Il rappresentante speciale Onu ha inoltre valutato i rapporti tra Serbia e Kosovo alla luce dell’uccisione, avvenuta lo scorso 16 gennaio a Mitrovica nord, del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Se da una parte Tanin ha elogiato i presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, per “la reazione pronta e responsabile” all’accaduto come attestato dalla visita nell’area da parte del capo dello Stato serbo, dall’altra non si è astenuto dall'ammonire sul fatto che “un fallimento nell’identificazione degli autori dell’omicidio non sarebbe solamente un terribile insuccesso della giustizia, ma minerebbe gravemente la fiducia tra le parti”. (segue) (Kop)