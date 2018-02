Speciale difesa: Kosovo, per comandante Forze di sicurezza pronti a creazione Esercito ma serve decisione politica

- La commissione parlamentare Affari interni e sicurezza del Kosovo è pronta a procedere con la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in Esercito "quando verrà presa una decisione a livello politico". Lo ha dichiarato il comandante delle Forze di sicurezza kosovare, Rrahman Rama, come riportato ieri dall'agenzia "Kosovapress". Secondo Rama, lo scopo di questa trasformazione è di "tutelare gli interessi di tutti". Come spiegato dal comandante kosovaro, l'8 per cento degli attuali componenti delle Forze di sicurezza kosovare sono donne, mentre il 10,2 per cento appartengono alle comunità di etnie minoritarie del paese. Complessivamente le Forze di sicurezza del Kosovo contano 2500 unità e 300 riservisti. (Kop)