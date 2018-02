Speciale difesa: Kosovo, vicepremier Jevtic contrario a trasformazione Forze di sicurezza in Esercito

- Il vicepremier kosovaro, Dalibor Jevtic, si è detto contrario alla trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo in un Esercito regolare. Durante una visita al Pentagono, riferisce l'emittente "Rtk", l'esponente del partito politico kosovaro Lista serba ha affermato inoltre che "le sfide sono anche opportunità per mettere fine alle pratiche negative del passato una volta per tutte". "Il nostro interesse è la pace e la stabilità, e i serbi in Kosovo si aspettano l'attuazione dello stato di diritto", ha aggiunto Jevtic. (Kop)