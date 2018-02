Serbia: commissario Allargamento Hahn, Ue non intende "importare" contese bilaterali

- L'Unione europea non è intenzionata ad "importare" al proprio interno delle contese bilaterali fra stati attraverso il processo di allargamento. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, in una conferenza stampa congiunta tenuta oggi insieme al capo dello Stato serbo, Aleksandar Vucic. Hahn ha osservato che una stabilità a lungo termine implica un processo di riconciliazione e rapporti di buon vicinato fra gli Stati. L'Ue, ha aggiunto, non può e non intende "importare" le contese bilaterali esistenti fra i vari paesi. "La Serbia deve adottare un accordo giuridicamente vincolante con il Kosovo – ha detto infine Hahn – e noi siamo qui per aiutare a risolvere anche le questioni riguardanti i confini con gli altri paesi vicini". Nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente Vucic, Hahn ha anche detto che l'ingresso della Serbia nell'Unione europea è "una prospettiva realistica". (segue) (Seb)