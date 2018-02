Kosovo-Montenegro: presidente Thaci, fiducioso su approvazione dell'accordo per demarcazione confini

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci si è detto fiducioso che l'accordo di delimitazione dei confini con il Montenegro "sarà approvata nei prossimi giorni in parlamento". In un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Voice of America", Thaci ha spiegato che "stiamo lavorando per ottenere il più ampio consenso politico possibile di tutti i partiti e le istituzioni, per avere una proposta in parlamento, che poi andrebbe subito ratificata". Secondo il presidente kosovaro "questa non è una questione fra il Kosovo ed il Montenegro, ma una questione interna al nostro Paese. E' urgente che venga approvata, come del resto anche l'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba, in modo da testimoniare la nostra credibilità e la nostra forza di fronte ai nostri obiettivi, che sono anche gli obblighi assunti nel corso dei colloqui con la Serbia facilitati da Bruxelles", ha ribadito Thaci. (segue) (Kop)