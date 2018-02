Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu conferma sostegno a percorso verso le organizzazioni internazionali (3)

- L’attenzione verso le riforme necessarie per i progressi del Kosovo da parte Onu è stata concentrata sopratutto sullo Stato di diritto e sul rafforzamento del ruolo delle donne e dei giovani nella società. In particolare, ha sottolineato Tanin nella riunione del Consiglio di sicurezza, Pristina deve essere in grado di assicurare uguali opportunità per tutte le comunità etniche del paese e rafforzare le condizioni a livello sociale e dell’economia. “E’ importante rafforzare la volontà politica e l’unità al fine di superare le sfide”, ha aggiunto Tanin, il quale parlando poi di una serie di visite avute recentemente a Pristina, Belgrado e Tirana, ha notato “differenze significative” che non precludono “una comprensione verso l’importanza delle sfide presenti che devono essere superate”. (segue) (Kop)