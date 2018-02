Serbia-Ue: commissario Allargamento Hahn, accordo normalizzazione non significa riconoscimento Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo richiesto dall'Unione europea per una normalizzazione dei rapporti fra Serbia e Kosovo non implica un riconoscimento dello stato kosovaro da parte di Belgrado. Lo ha detto il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, nel corso della conferenza tenuta nella capitale serba sulla nuova Strategia della Commissione europea per i Balcani occidentali. Prima dell'ingresso della Serbia nell'Unione, ha ricordato Hahn, è necessario il raggiungimento con Pristina di un accordo giuridicamente vincolante, i cui contenuti saranno il risultato del dialogo condotto fra le parti con la mediazione di Bruxelles. A causa delle "esperienze del passato", ha ancora osservato il commissario, l'Unione non intende accogliere nessun nuovo membro senza che prima questo abbia risolto le questioni aperte con altri paesi. (segue) (Seb)