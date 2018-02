Kosovo: presidente Thaci, Pristina lasciata indietro da Ue

- Il Kosovo sarebbe stato lasciato indietro nelle Strategia Ue sull'allargamento dei Balcani occidentali. E' quanto sostiene il presidente Hashim Thaci, commentando da Washington, dove si trova in visita, la pubblicazione avvenuta ieri della Strategia. In una dichiarazione diffusa tramite il suo profilo Facebook ufficiale, Thaci ha evidenziato che il Kosovo ha subito un'ingiustizia: se infatti è da elogiare il fatto che l'Ue rimane impegnata per l'integrazione della regione balcanica, "la strategia non offre chiarezza sull'adesione del Kosovo". Secondo Thaci, l'approccio dell'Ue è stato influenzato dalla posizione di alcuni paesi membri che non riconoscono l'indipendenza di Pristina e questo evidenzia "la mancanza di una posizione comune a livello europeo" sul Kosovo. "Il paese ha un bisogno urgente di superare l'attuale isolamento", ha aggiunto il presidente kosovaro auspicando la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro per ottenere la liberalizzazione dei visti nell'Ue. (segue) (Kop)