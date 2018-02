Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, Belgrado non ha ricevuto dati da Pristina su omicidio Ivanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Serbia non hanno ricevuto alcun dato relativo all'inchiesta sull'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic: lo ha dichiarato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". "Ho parlato ieri con tutte le istituzioni competenti, nessuno ha ricevuto neppure un dato da Pristina e questo la dice lunga sul carattere della stessa inchiesta, sulle intenzioni di coloro che la conducono e che affermano in pubblico di collaborare", ha detto Djuric. In precedenza il ministero della Giustizia di Pristina aveva fatto sapere che il 5 febbraio erano stati spediti alla Serbia i documenti richiesti dalle autorità competenti di Belgrado sul caso dell'uccisione di Ivanovic. Il leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia è stato ucciso lo scorso 16 gennaio con sei colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. (Seb)