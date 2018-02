I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Ue: ministro Affari europei Hoxha, Pristina non può competere con altri paesi dei Balcani - Il Kosovo non può mettersi in competizione con altri paesi della regione che hanno avviato il loro processo di integrazione nell'Ue molti anni prima. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei di Pristina, Dhurata Hoxha, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". Dalla Strategia Ue sull'allargamento "ci aspettavamo passi più concreti" ma in ogni caso "l'integrazione Ue non ha un'alternativa" e il Kosovo "deve rispettare i suoi obblighi derivanti dall'Accordo di stabilizzazione e associazione". A modo di vedere di Hoxha, l'aspetto fondamentale della Strategia Ue è la conferma che "il posto del Kosovo e nell'Ue" e che viene individuato per il paese un percorso "distinto da quello della Serbia" "E' positivo - ha aggiunto - che l'Ue abbia richiesto dalla Serbia il raggiungimento di un accordo vincolante che obblighi Belgrado alla fine delle sue politiche di ostruzionismo nei confronti del Kosovo". (segue) (Res)