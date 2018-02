Speciale infrastrutture: Angelini (Confindustria Est Europa) a "Il Sole 24 Ore", allargamento Ue ai Balcani occidentali grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allargamento della Ue ai Balcani occidentali è una grande opportunità, anche per le imprese italiane. E va gestita con regole chiare perché non diventi un problema. Lo ha detto il presidente di Confindustria Est Europa, Mauro Maria Angelini, in una intervista a "Il Sole 24 Ore". Angelini ha conosciuto da vicino le difficoltà di Paesi come Romania e Bulgaria, "che ancora non riescono a far parte di Schengen" ed ha ben presenti i rischi di fare entrare nell'Unione paesi con una storia recente di conflitti etnici e un'instabilità politica ancora da superare: "Servono gli ideali, dobbiamo alimentare la spinta ideale a proseguire la costruzione dell'Unione europea. Ma serve anche molta concretezza". In merito, invece, al significato che può avere l'adesione alla Ue per paesi come la Serbia il Montenegro, ma anche per l'Albania, la Macedonia e il Kosovo, il presidente ritiene che per questi paesi l'Ue sia un obiettivo fondamentale: "farne parte significa entrare in una famiglia dove si sta meglio, e lasciarsi dietro alle spalle le guerre tra etnie e religioni".Sull'opportunità di questo allargamento Angelini pensa che strategicamente si tratti di una operazione lungimirante alla quale l'Europa non può sottrarsi: "Nel lungo periodo i Balcani in Europa saranno un vantaggio per tutti. Nel breve e nel medio, dopo le crisi economiche che abbiamo passato, guardando anche al non facile governo delle istituzioni europee, il processo di avvicinamento va controllato a fondo". Per quanto riguarda, inoltre, le prospettive imprese italiane, il presidente spiega che i Balcani occidentali sono un bacino vicino al nostro Paese, in senso geografico ma soprattutto storico, nel quale sono già attive oltre 1.500 imprese italiane: "Vedo grandi spazi per le piccole e medie imprese che possono muoversi in Paesi tutto sommato conosciuti. Così come ci sono opportunità rilevanti nella realizzazione delle infrastrutture, nei macchinari per l'industria, nell'energia, nell'automotive, negli outsourcing tecnologici", ha concluso Angelini. (Res)