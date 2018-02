Imprese: Simest (gruppo Cdp), a gennaio finanziata l'internazionalizzazione di 65 aziende italiane

- Sono 65 le imprese italiane che, grazie a Simest, a breve faranno il loro ingresso sui mercati esteri promuovendo i loro prodotti. La società che insieme a Sace costituisce il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cassa depositi e prestiti, nel mese di gennaio 2018, ha concesso finanziamenti per oltre 21 milioni di euro a imprese nazionali per operazioni commerciali in 16 paesi: Albania, Arabia Saudita, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cina, Cuba, Emirati Arabi, Giappone, Iran, Kosovo, Marocco, Perù, Russia, Serbia, Svizzera e Stati Uniti. E' quanto comunica la società in una nota. (segue) (Com)