Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu conferma sostegno a percorso verso le organizzazioni internazionali (6)

- La Strategia Ue sull’allargamento dei Balcani è stato accolta dal Kosovo in maniera sostanzialmente positiva in quanto, nonostante la Serbia venga individuata come uno dei paesi guida nel percorso di integrazione insieme al Montenegro, le porte dell’Unione sono aperte anche per Pristina. In particolare, la volontà da parte Ue di inserire uno strumento per impedire che in futuro nuovi stati membri possano impedire con il loro voto contrario l’adesione successiva di altri paesi, può essere motivo di soddisfazione per il Kosovo. L’ostacolo principale sembra rimanere comunque quello delle relazioni tra Kosovo e Serbia, come confermato al quotidiano “Indeksonline” dal vicepremier Enver Hoxhaj. A suo parere il rapporto del Consiglio di sicurezza Onu, a dieci anni dalla dichiarazione d’indipendenza è “storico”: la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, ha detto, "dovrebbe concludersi con il riconoscimento della statualità kosovara" e rimane "un passo necessario". “L’Onu e il Consiglio di sicurezza hanno avuto un ruolo determinante in quello che il Kosovo è oggi, considerando la risoluzione 1244 che ha avuto un ruolo cruciale nel porre il Kosovo sotto amministrazione internazionale”, ha detto Hoxhaj secondo cui il percorso di Prsitina verso le organizzazioni internazionali è “inarrestabile”. (segue) (Kop)