Kosovo: Consiglio di sicurezza Onu conferma sostegno a percorso verso le organizzazioni internazionali (8)

- Secondo il ministro degli Esteri kosovaro, Belgrado avrebbe stanziato circa 300 milioni di euro per incaricare una squadra di 20 persone, esperte di politica estera, per recarsi in visita in diversi paesi nel mondo con lo specifico fine di contrastare il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Come dichiarato dal ministro Pacolli, il mancato riconoscimento da parte di cinque paesi Ue - Spagna, Grecia, Cipro, Slovacchia e Romania - ha disturbato il cammino di integrazione europea del Kosovo, ma non così tanto da non poter essere riconosciuto da 115 nazioni al mondo e da non diventare paese membro di 62 diverse organizzazioni regionali e internazionali. (Kop)