Kosovo: presidente parlamento Veseli, Strategia Ue ha riconosciuto nostro Stato sovrano

- La Strategia dell'Unione europea per i Balcani occidentali è una buona notizia, in quanto per la prima volta gli stati membri Ue, compresi quelli che non hanno riconosciuto il Kosovo, accettano e trattano il Kosovo come uno Stato indipendente e sovrano. Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook, il presidente dell'Assemblea di Pristina, Kadri Veseli, commentando la pubblicazione della Strategia di allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali. "Ci siamo meritati questo (riconoscimento) e abbiamo aspettato a lungo, ma la nostra prospettiva europea è inarrestabile. Il Kosovo continuerà il suo percorso di sviluppo e di integrazione euro-atlantica, adempiendo a tutti i suoi obblighi", ha aggiunto Veseli in un post sul social network in cui ha allegato una foto dell'incontro con il direttore della rappresentanza dell'Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova. (Kop)