Ue: Angelini (Confindustria Est Europa) a "Il Sole 24 Ore", allargamento ai Balcani occidentali grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allargamento della Ue ai Balcani occidentali è una grande opportunità, anche per le imprese italiane. E va gestita con regole chiare perché non diventi un problema. Lo ha detto il presidente di Confindustria Est Europa, Mauro Maria Angelini, in una intervista a "Il Sole 24 Ore". Angelini ha conosciuto da vicino le difficoltà di Paesi come Romania e Bulgaria, "che ancora non riescono a far parte di Schengen" ed ha ben presenti i rischi di fare entrare nell'Unione paesi con una storia recente di conflitti etnici e un'instabilità politica ancora da superare: "Servono gli ideali, dobbiamo alimentare la spinta ideale a proseguire la costruzione dell'Unione europea. Ma serve anche molta concretezza". In merito, invece, al significato che può avere l'adesione alla Ue per paesi come la Serbia il Montenegro, ma anche per l'Albania, la Macedonia e il Kosovo, il presidente ritiene che per questi paesi l'Ue sia un obiettivo fondamentale: "farne parte significa entrare in una famiglia dove si sta meglio, e lasciarsi dietro alle spalle le guerre tra etnie e religioni". (segue) (Res)