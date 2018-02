Serbia: ministro Esteri Dacic a Consiglio di sicurezza Onu per rapporto trimestrale su Kosovo

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, è oggi a New York in occasione dell'esame da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del rapporto trimestrale sul lavoro dalla missione Onu in Kosovo (Unmik). Secondo quanto riporta la stampa di Belgrado, la relazione è stilata dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e indica dei "passi indietro" da parte delle autorità di Pristina in alcuni settori chiave per il paese. Nella relazione viene inoltre espressa "insoddisfazione" per i tentativi da parte del parlamento di Pristina di abrogare la legge che istituisce il Tribunale speciale per i crimini commessi dall'Esercito di liberazione nazionale (Uck) negli anni del conflitto in Kosovo. (Seb)