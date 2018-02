Kosovo-Montenegro: premier Markovic domani a Pristina, poco spazio per confronto su accordo demarcazione confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe essere "più aperta" verso i Balcani occidentali: serve un chiaro messaggio relativo all'allargamento verso questa regione, ha affermato il premier montenegrino, precisando che tale prospettiva "chiara" deve riguardare anche il Kosovo, paese con cui Podgorica "non ha questioni aperte". Un altro passaggio dell'interista di Markovic all'emittente "Rtk" ha suscitato polemiche in Serbia: a modo di vedere del premier montenegrino, infatti, il suo governo ha avuto "visione" decidendo di riconoscere unilateralmente l'indipendenza di Pristina, "nonostante il fatto che l'85 per cento dei cittadini sono contrari a questo". Markovic ha quindi rimarcato che Podgorica sosterrà Pristina "lunga la strada verso l'Ue e la Nato". (segue) (Kop)