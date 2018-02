Kosovo-Montenegro: premier Markovic domani a Pristina, poco spazio per confronto su accordo demarcazione confini (4)

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha dichiarato nei giorni scorsi di non aver modificato la sua posizione riguardo l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. "La situazione rimane la stessa", ha detto il premier ammettendo: "Noi, nell'Assemblea nazionale, siamo divisi sulla questione" e "l'attuale versione dell'accordo manca del sostegno della maggioranza dei parlamentari". "Fino a quando l'accordo non raggiungerà la sessione plenaria del parlamento, dobbiamo lavorare per una soluzione che non danneggi il Kosovo", ha affermato Haradinaj, il quale in passato ha più volte criticato l'attuale versione dell'accordo come lesiva per gli interessi nazionali in quanto il paese perderebbe alcune parti di territorio. Haradinaj è stato, negli anni scorsi in cui era all'opposizione, uno dei maggiori detrattori dell'attuale versione dell'accordo con il Montenegro sostenendo che il paese avrebbe perso con tale intesa "circa 8 mila ettari di terreno". (segue) (Kop)