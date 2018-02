Kosovo-Montenegro: premier Markovic domani a Pristina, poco spazio per confronto su accordo demarcazione confini (5)

- Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri kosovaro Behnet Pacolli ha minacciato di lasciare la coalizione di governo se non sarà ratificato rapidamente l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. "Il governo del Kosovo sarà responsabile nel caso di una mancata ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, ha affermato Pacolli, ministro degli Esteri e leader del partito Alleanza per il Nuovo Kosovo (Akr). "Questo governo non avrebbe più senso, se la ratifica dell'accordo non verrà raggiunta entro 10 o 15 giorni", ha detto Pacolli la scorsa settimana, sottolineando che "questa è la scadenza prevista per avanzare verso la liberalizzazione dei visti nell'Ue quest'anno". Inviti alla ratifica dell'attuale accordo con Podgorica sono arrivati anche dal direttore della rappresentanza dell'Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova, e dal capo dello Stato Hashim Thaci. (Kop)