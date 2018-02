Kosovo: presidente Thaci, questione Corte speciale chiusa dal 2015 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, Thaci ha spiegato che il processo richiede un ampio consenso politico. "Sono in contatto continuo con il presidente dell'Assemblea Kadri Veseli, il primo ministro Ramush Haradinaj e alcuni partiti di opposizione; sono tutti consapevoli che una rapida ratifica della demarcazione spiana la strada alla liberalizzazione dei visti", ha aggiunto Thaci, auspicando che la questione venga risolta entro questo mese. "Non posso parlare di date, ma credo che questo accordo sarà chiuso nel prossimo futuro. Spero che accada questo mese, ma questo dipenderà in gran parte dal superamento di personalismi e rancori", ha proseguito il presidente kosovaro. Rispetto al dialogo tra Pristina e Belgrado, Thaci si è detto "fiducioso" che quest'anno sarà raggiunto un accordo storico che, a suo avviso, implicherebbe l'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite. Tuttavia, ha espresso scetticismo sul fatto che la Serbia riconosca il Kosovo. "Sarebbe un miracolo se la Serbia riconoscesse il Kosovo. Dovrebbe succedere? Non c'è dubbio, ma a vedere la classe politica in Serbia è altamente improbabile", ha concluso Thaci. (Kop)