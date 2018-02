I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Ue: ministro Hoxha, Strategia per i Balcani occidentali conferma nostra prospettiva integrazione - La Strategia dell'Unione europea per i Balcani occidentali, presentata oggi a Strasburgo, conferma una prospettiva di allargamento credibile e un maggiore impegno dell'Ue nei confronti della regione e del Kosovo. Lo ha detto il ministro per l'Integrazione europea del Kosovo, Dhurata Hoxha, commentando al portale d'informazione "Indeksonline" il rapporto della Commissione Ue sui Balcani, che ha rilevato che il paese ha l'opportunità di compiere progressi sostenibile attraverso l'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione (Asa). Hoxha ha affermato che "è molto positivo che l'Unione europea abbia confermato che il Kosovo ha il suo posto nell'Ue e in questo processo abbia" un suo percorso "diviso" dalla Serbia, ha aggiunto il ministro kosovaro sottolineando il fatto che l'Ue abbia trattato il processo di adesione del Kosovo nell'Unione "separatamente dalla Serbia". Il ministro Hoxha ha invitato "tutte le istituzioni del Kosovo ad essere unite sul cammino del Kosovo verso l'Unione europea, perché siamo uno stato europeo e non abbiamo altre alternative. Mi appello affinché abbiamo un consenso inter-istituzionale e una posizione comune tra governo, parlamento e altre istituzioni statali nel dare priorità all'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e alle riforme necessarie", ha concluso Hoxha. (segue) (Res)