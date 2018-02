I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Ue: commissario Allargamento Hahn, 2025 è termine realistico e ambizioso per adesione Belgrado - L'adesione nel 2025 per la Serbia è un obiettivo "realistico, ma anche ambizioso": lo ha dichiarato il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, all'emittente serba "Tv O2" a proposito della Strategia messa a punto dalla Commissione europea per l'allargamento dell'Unione verso i Balcani occidentali. Riguardo agli impegni da adempiere per la Serbia in questo percorso, Hahn ha precisato che "uno di questi è certamente la normalizzazione con il Kosovo, mentre un altro è rappresentato dai risultati nel campo dei diritti civili". E' stata presentata oggi davanti al parlamento europeo a Strasburgo la Strategia dell'Unione europea per i Balcani occidentali. La Commissione Ue, nel documento "Una prospettiva di allargamento credibile per impegno rafforzato dell'Ue nei Balcani occidentali", annuncia sei importanti iniziative da intraprendere per sostenere gli sforzi di trasformazione della regione nelle aree di interesse reciproco. (segue) (Res)