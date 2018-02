Balcani: Ue presenta nuova Strategia su regione, previste iniziative per integrazione e potenziamento fondi pre-adesione (9)

- La Commissione inizierà a preparare un parere sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina, dopo aver ricevuto risposte complete al suo questionario. Con uno sforzo e un impegno sostenuti, la Bosnia-Erzegovina potrebbe diventare un candidato all'adesione. Il Kosovo, conclude infine la Commissione, ha l'opportunità di compiere progressi sostenibili attraverso l'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione (Asa), e di progredire sul suo percorso europeo non appena le circostanze oggettive lo permetteranno. La Commissione precisa anche che presenterà la possibilità di migliorare ulteriormente l'uso del voto a maggioranza qualificata nel terzo trimestre del 2018, come annunciato da Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Per l'esecutivo comunitario, infine, dovrebbero anche essere predisposti accordi speciali per garantire che i futuri stati membri non possano bloccare l'adesione di altri paesi candidati dei Balcani occidentali. (Beb)